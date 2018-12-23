Yılın Olayları 2018 - Ocak (3)

ZEYTİN DALI HAREKATI - AFRİN İLÇE MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINDI (20.01.2018 - 18.03.2018) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "bir gece ansızın geliyoruz" açıklaması
Savaş uçaklarının Afrin
'deki terör örgütü hedeflerini bombalaması
Tank atışlarından detaylar
Silahlı çatışma görüntüleri
Tünellerin havadan görüntüsü
Tünellerin içinden detaylar
Tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesi
Tank geçişleri
Operasyonu takip sırasında şarapnel parçasıyla yaralalan AA muhabiri Sarp Özer
'in sevk görüntüleri
Mevzilerde ilerleyen askerler ve ÖSO unsurları
Burseya Dağı'nda çatışmalar ve dağın ele geçirilmesi
Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikilmesi
2. Ordu
Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel
'ın Burseya Dağı'nda incelemeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Hatay
'da Harekat Merkezi'ni ziyareti ve askerlere konuşması
Sokak çatışmalarından detay
Yola patlayıcı döşeyen teröristlerin vurulma anı
Sığınaklardan ele geçirilen mühimmattan detaylar
Terör örgütü elebaşının posterinin vurulma anı
Afrin kent merkezine TSK
ve ÖSO unsurlarının girişi
Valilik binasına Türk Bayrağı asılması
Ele geçirilen şehir merkezinde kutlama atışları
2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin
Temel'ın Afrin'den askerleri ziyareti
2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel'ın Afrin halkı ile kucaklaşması
Başbakan Binali Yıldırım
'ın açıklaması
Afrin ve Cinderes'in havadan görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğultürk'te askeri birliği ziyareti İbrahim Tatlıses
'in askerlerle birlikte türkü söylemesi YILIN OLAYLARI 2018 - OCAK (3)
2018 yılının Ocak ayında başlayan Afrin'deki terör örgütüne yönelik Zeytin
Dalı Harekatı'na ilişkin görüntüler