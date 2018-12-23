Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Şubat (1)

Yılın Olayları 2018 - Şubat (1)

1 saat önce

CHP'NİN 36. OLAĞAN KURULTAYI TOPLANDI (03.02.2018) Muharrem İnce'nin adaylık açıklaması Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne girişi ve açıklama Kongre salonundan detaylar Muhareem ince'nin salona girişi ve partilileri selamlama Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve partilileri selamlama...

CHP'NİN 36. OLAĞAN KURULTAYI TOPLANDI (03.02.2018)
Muharrem İnce'nin adaylık açıklaması
Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne girişi ve açıklama
Kongre salonundan detaylar
Muhareem ince'nin salona girişi ve partilileri selamlama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve partilileri selamlama
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin tokalaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Muharrem İnce'nin konuşması
Divanda adaylık başvurusu tartışması
Muharrem İnce'nin açıklaması
Oylama detayları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve teşekkür konuşması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATİKAN'DA (05.02.2018)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanında açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Apostol Sarayı'nda Papa Franciscus ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişi ve karşılama töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesi
YILIN OLAYLARI 2018 - ŞUBAT (1)

2018 yılının Şubat ayında aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ziyareti ve CHP'nin 36. Olağan Kurultayından oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:38 Kaynak: AA

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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