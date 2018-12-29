Yılın Olayları 2018 - Temmuz (4)
2 dakika önce
657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVANLIĞI ORHAN OKULU KAZANDI (15.07.2018) Kırkpınar güreş meydanından görüntüler Güreş müsabakalarından detaylar İzleyici detayları Orhan Okulu'nun final maçından görüntüler Sevinç görüntüleri Orhan Okulu'nun altın kemerini ve kupasını...
657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVANLIĞI ORHAN OKULU KAZANDI (15.07.2018)
Kırkpınar güreş meydanından görüntüler
Güreş müsabakalarından detaylar
İzleyici detayları
Orhan Okulu'nun final maçından görüntüler
Sevinç görüntüleri
Orhan Okulu'nun altın kemerini ve kupasını alması
DERA'DAN ZORUNLU TAHLİYELER BAŞLADI (16.07.2018)
Suriye rejiminin Dera'ya yönelik bombalı saldırılarından görüntüler
Yıkılan binalardan görüntüler
Dera'nın havadan görüntüsü
Deralıların tahliyesinden görüntüler
Deralıların yaşadığı çadırlardan görüntüler
OHAL SONA ERDİ (19.07.2018)
Binali Yıldırım'ın AA Editör Masası'nda açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklaması
OHAL'in kalkmasıyla eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın sakallarını kestirmesi
MESUT ÖZİL ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI (22.07.2018)
Mesut Özil'in Alman Milli Takımı antrenmanında görüntüleri (arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan tarafından Mesut Özil'İn kabul edilmesi
Mesut Özil'e destek gösterileri
Osman Aşkın Bak'ın açıklaması YILIN OLAYLARI 2018 - TEMMUZ (4)
2018 yılının Temmuz ayında Orhan Okulu'nun başpehlivan olduğu Kırkpınar güreşleri, Dera'dan zorunlu tahliyeler, OHAL'ın sona ermesi ve Mesut Özil'in Almanya Milli Takımını bırakma kararından oluşan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:25 Kaynak: AA
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