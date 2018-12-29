Yılın Olayları 2018 - Temmuz (4)

657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVANLIĞI ORHAN OKULU KAZANDI (15.07.2018) Kırkpınar güreş meydanından görüntüler Güreş müsabakalarından detaylar İzleyici detayları Orhan Okulu'nun final maçından görüntüler Sevinç görüntüleri Orhan Okulu'nun altın kemerini ve kupasını...

657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVANLIĞI ORHAN OKULU KAZANDI (15.07.2018)

Kırkpınar güreş meydanından görüntüler

Güreş müsabakalarından detaylar

İzleyici detayları

Orhan Okulu'nun final maçından görüntüler

Sevinç görüntüleri

Orhan Okulu'nun altın kemerini ve kupasını alması



DERA'DAN ZORUNLU TAHLİYELER BAŞLADI (16.07.2018)

Suriye rejiminin Dera'ya yönelik bombalı saldırılarından görüntüler

Yıkılan binalardan görüntüler

Dera'nın havadan görüntüsü

Deralıların tahliyesinden görüntüler

Deralıların yaşadığı çadırlardan görüntüler



OHAL SONA ERDİ (19.07.2018)

Binali Yıldırım'ın AA Editör Masası'nda açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklaması

OHAL'in kalkmasıyla eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın sakallarını kestirmesi



MESUT ÖZİL ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI (22.07.2018)

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı antrenmanında görüntüleri (arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan tarafından Mesut Özil'İn kabul edilmesi

Mesut Özil'e destek gösterileri

Osman Aşkın Bak'ın açıklaması YILIN OLAYLARI 2018 - TEMMUZ (4)



2018 yılının Temmuz ayında Orhan Okulu'nun başpehlivan olduğu Kırkpınar güreşleri, Dera'dan zorunlu tahliyeler, OHAL'ın sona ermesi ve Mesut Özil'in Almanya Milli Takımını bırakma kararından oluşan görüntüler

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