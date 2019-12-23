YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019

6 saat önce

ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASI BAŞLADI (01.

ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASI BAŞLADI (01.01.2019)

Alışveriş poşetlerinin yasalaştığını gösteren tabela

Poşet fiyat etiketi

Alışveriş yapan vatandaşlar

Marketteki poşetlerden görüntüler

Maketteki kasada malzemeleri poşete dolduran vatandaş

Kasiyer ile röportaj

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

OYUNCU GÜLRİZ SURURİ HAYATINI KAYBETTİ (01.01.2019)

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi'nin arşiv görüntüleri

UKRAYNA ORTODOKS KİLİSESİ "OTOSEFAL" STATÜ KAZANDI (05.01.2019)

Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen Fransa Metropoliti Emanuel'in gazetecilere açıklama yapması

Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne gelişi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un törendeki görüntüleri

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un konuşması

Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun konuşması

Törenden görüntüler

VENEZUELA'DA MADURO, DEVLET BAŞKANLIĞI İÇİN YEMİN ETTİ (10.01.2019)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törene katılışı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tören alanına gelişi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması

Askeri geçit töreninden görüntüler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kılıçla konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Nicolas Maduro'yu tebrik etmesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun halkı selamlaması

Maduro destekçilerinin O'Leary Meydanı'ndaki gösterilere katılması

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun konuşması

Beyaz saray önünde Nicolas Maduro'ya destek gösterisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısından görüntüler

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido yanlıların gösterileri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı gösterilerden görüntüler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun araba kullanması YILIN OLAYLARI 2019 - OCAK (1)

2019 yılının Ocak ayında ücretli poşet uygulaması, oyuncu Gülriz Sururi'nin vefatı, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefal" statü verilmesi ve Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığı için yemin etmesinden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019

Nicolas Maduro, Gülriz Sururi, Venezuela, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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