YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika

BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN (02.03.2019)

Kupa töreninden görüntüler

Taraftarlardan görüntüler

Fenerbahçe takımının kupasını alma görüntüleri

ÇAMLICA CAMİSİNDE İLK EZAN OKUNDU (07.03.2019)

Çamlıca Camisinin ezan sesi eşliğinde havadan görüntüleri

Ezan okunması

Vatandaşların namaz kılması

3 Mayıs 2019'da resmi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Dua edilmesi

Çamlıca Camisinin açılışı ve kurdele kesimi

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ (08.03.2019)

Göbeklitepe Ören Yerinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ören yerinde incelemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göbeklitepe Ören Yeri açılışını yapması kurdele kesimi

ETİYOPYA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ 157 ÖLÜ (10.03.2019)

Olay yerinden görüntüler

Uçağın enkazından görüntüler

Uçak kazasından ölenlerin yakınlarının ağlaması

Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları

Cenaze töreninden görüntüler

GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI AÇILDI (12.03.2019)

Gebze- Halkalı Banliyö Tren Hatlarının havadan görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Binali Yıldırım'ın konuşması

Açılış töreni kurdele kesimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattında tren kullanması

YILIN OLAYLARI 2019 - MART (1)

2019 yılının Mart ayında Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finali, Çamlıca Camisinde ilk ezan ve açılış töreni, Göbeklitepe Ören Yeri resmi açılış töreni, Etiyopya'da 157 kişinin öldüğü uçak kazası ve Gebze-Halkalı banliyö tren hattı açılışından oluşan görüntüler