YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika

NAİROBİ'DE OTELE TERÖR SALDIRISI (15.01.2019)

Olay yerinden görüntüler

Yanan araçlardan görüntüler

Bölgede güvenlik önlemleri alınması

Güvenlik güçlerinin sivilleri olay mahallinden uzaklaştırması

Ekiplerin yaralıları ambulansa taşıması

KOLOMBİYA'DA TERÖR SALDIRISI 21 ÖLÜ (17.01.2019)

Olay yerinden görüntüler

Saldırının gerçekleştiği alan

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alması

Ambulansın alandan ayrılması

Gazetecilerin görüntüleri

Saldırıyı protesto yürüyüşleri ve gösterilerden görüntüler

TARİHİ MORO REFERANDUMUNDAN "EVET" ÇIKTI (21-25.01.2019)

Cotabato şehrinden görüntüler

Sokaklarda referandum pankartlarından görüntüler

Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in oy kullanması

Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in açıklaması

Güvenlik önlemleri

Moroluların sevinç gösterileri

Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in konuşması

ALMANYA İLE FRANSA ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI (22.01.2019)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelişi

Almanya Başbakanı Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılaması

Almanya Başbakanı Merkel'in konuşması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması

İmza töreni görüntüleri

OYUNCU AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ (23.01.2019)

Ayşen Gruda'nın arşiv görüntüleri

Ayşen Gruda'nın cenaze namazından görüntüler

Sanatçı Ahmet Arıman'ın açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

YILIN OLAYLARI 2019 - OCAK (2)

2019 yılının Ocak ayında Nairobi'de otele terör saldırısı, Kolombiya'da terör saldırısı, tarihi Moro referandumu, Almanya ile Fransa arasında yeni iş birliği anlaşması ve oyuncu Ayşen Gruda'nın vefatından oluşan görüntüler