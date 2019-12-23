YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU. (26.10.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Plaket takdimi ve rozet takılması

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ELEBAŞI EBUBEKİR EL BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ (27.10.2019)

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin fotoğrafı

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon

Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları

Bağdadinin öldürüldüğü binaının enkazı

ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU (28.10.2019)

Rekor denemesinden su altı ve üstü görüntüleri

Rekorun kırılması ve sevinç gösterileri

Şahika Ercümen'in açıklamaları

Şahika Ercümen'in Anadolu Ajansı ziyareti ve açıklamaları

PAKİSTAN'DA YOLCU TRENİ ALEV ALDI 74 ÖLÜ (31.10.2019)

Tren yanmadan önceki yolcu görüntüsü

Trenin alevler içinde yanma anı YILIN OLAYLARI 2019 - EKİM (4)

2019 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeliği, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi, Şahika Ercümen'in dünya rekoru kırması ve Pakistan'da yolcu treni yangınından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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