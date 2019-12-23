YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika

MİLLİ SPORCU İBRAHİM ÇOLAK'TAN TARİHİ BAŞARI (12.10.2019)
Milli sporcu İbrahim Çolak'ın antrenmanından görüntüler
Şampiyonada İstiklal Marşımızın okunması
İbrahim Çolak'ın birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okuması
Milli sporcu İbrahim Çolak'ın açıklamaları
Milli sporcu İbrahim Çolak'ın Türkiye'ye gelişi ve coşkulu karşılanması
Milli sporcu İbrahim Çolak'ın açıklamaları
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in açıklaması
TÜRK KONSEYİ 7. DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ (14.10.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in karşılaması
Erdoğan-Aliyev görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşmesi
Türk Konseyi 7. Zirvesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un konuşması
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e nişan takdimi
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'un konuşması
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi aile fotoğrafı
'KUDÜS ŞAİRİ' NURİ PAKDİL HAYATINI KAYBETTİ (18.10.2019)
Nuri Pakdil'in katıldığı çeşitli programlar ve verdiği röportajlarından arşiv görüntüler
Cenaze töreninden görüntüler
Cenaze namazının kılınması
Nuri Pakdil'in defnedilmesi
AFGANİSTAN'DA CUMA NAMAZI SIRASINDA CAMİYE SALDIRI 63 ÖLÜ (18.10.2019)
Sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye getirmesi
Yaralıların hastanedeki görüntüleri
İNGİLTERE'DE BİR KAMYONDA 39 CESET BULUNDU (23.10.2019)
Olay yeri görüntüleri
Olay yeri inceleme ekipleri ve alınan güvenlik önlemleri
YILIN OLAYLARI 2019 - EKİM (3)
2019 yılının Ekim ayında milli sporcu İbrahim Çolak'ın tarihi başarısı, Türk Konseyi 7. Devlet Başkanları Zirvesi, 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil'in vefatı, Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırı ve İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulunmasından oluşan görüntüler