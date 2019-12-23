YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika

MİLLİ SPORCU İBRAHİM ÇOLAK'TAN TARİHİ BAŞARI (12.10.2019)

Milli sporcu İbrahim Çolak'ın antrenmanından görüntüler

Şampiyonada İstiklal Marşımızın okunması

İbrahim Çolak'ın birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okuması

Milli sporcu İbrahim Çolak'ın açıklamaları

Milli sporcu İbrahim Çolak'ın Türkiye'ye gelişi ve coşkulu karşılanması

Milli sporcu İbrahim Çolak'ın açıklamaları

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in açıklaması

TÜRK KONSEYİ 7. DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ (14.10.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in karşılaması

Erdoğan-Aliyev görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşmesi

Türk Konseyi 7. Zirvesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un konuşması

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e nişan takdimi

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'un konuşması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi aile fotoğrafı

'KUDÜS ŞAİRİ' NURİ PAKDİL HAYATINI KAYBETTİ (18.10.2019)

Nuri Pakdil'in katıldığı çeşitli programlar ve verdiği röportajlarından arşiv görüntüler

Cenaze töreninden görüntüler

Cenaze namazının kılınması

Nuri Pakdil'in defnedilmesi

AFGANİSTAN'DA CUMA NAMAZI SIRASINDA CAMİYE SALDIRI 63 ÖLÜ (18.10.2019)

Sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye getirmesi

Yaralıların hastanedeki görüntüleri

İNGİLTERE'DE BİR KAMYONDA 39 CESET BULUNDU (23.10.2019)

Olay yeri görüntüleri

Olay yeri inceleme ekipleri ve alınan güvenlik önlemleri

YILIN OLAYLARI 2019 - EKİM (3)

2019 yılının Ekim ayında milli sporcu İbrahim Çolak'ın tarihi başarısı, Türk Konseyi 7. Devlet Başkanları Zirvesi, 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil'in vefatı, Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırı ve İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulunmasından oluşan görüntüler