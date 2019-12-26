YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1)

6 saat önce

SÜPER KUPA GALATASARAY'IN (07.

SÜPER KUPA GALATASARAY'IN (07.08.2019)

Süper Kupadan görüntü

Galatasaray-Akhisarspor maçı fotoğrafları

Galatasaray'ın kupayı alma fotoğrafları

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları

Mustafa Cengiz'in açıklamaları

İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA SÜPER KUPANIN SAHİBİ LİVERPOOL (14.08.2019)

Chelsea futbolcuların uçaktan inişi ve karşılanması

Liverpool futbolcuların uçaktan inişi ve karşılanması

UEFA Süper Kupa maçı ve kupa töreninden fotoğrafları

Liverpool taraftarlarının sevinç gösterilerinden görüntüler

EMİNE BULUT, ESKİ EŞİ TARAFINDAN KIZININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ (18.08.2019)

Emine Bulut'un baba evinden görüntüler

Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut'un açıklaması

Emine Bulut'un baba ve annesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

Emine Bulut cinayetine tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aileye taziyede bulunması

Meral Akşener'in konuşması

DİYARBAKIR, MARDİN VE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI (19.08.2019)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler

Polislerin güvenlik önlemleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın belediyeden ayrılması

Belediye çevresinde alınan güvenlik önlemi

Belediye çalışanlarının oluşturulan kontrol noktasından kimlik bilgilerine bakılarak belediye binasına alınması

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler ve alınan güvenlik önlemleri

Van Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler ve alınan güvenlik önlemleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması

Ahmet Türk'ün konuşması

Adnan Selçuk Mızraklı'ın konuşması

Bedia Özgökçe Ertan'ın konuşması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın konuşması

Van Büyükşehir Belediyesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asılması

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ (19.08.2019)

Prof. Dr. Haluk Dursun'un arşiv görüntüleri

Kaza yeri ve araçtan görüntüler

Prof. Dr. Haluk Dursun'un naaşının götürülmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenine katılması

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1)

2019 yılının Ağustos ayında Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazanması, İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa finali, Emine Bulut cinayeti, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında vefatından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1)

Galatasaray, Süper Kupa, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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