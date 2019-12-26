YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2) - Son Dakika

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ (24.08.2019)
HDP İl Başkanlığı'nın giriş katındaki camın Hacire Akar tarafından kırılması
Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır il binası içinde oturma eylemi başlatması
Hacire Akar'ın açıklamaları
HDP İl Başkanlığı önünde tartışma çıkması
Hacire Akar'ın tepki göstermesi
Hacire Akar'ın oğluna kavuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacire Akar ile telefonda konuşması
HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İçişleri Bakanı Sleyman Soylu'nun anneleri ziyareti
Diyarbakır annelerinin görüntüleri
AP üyesi Tomas Zdechovsky'in anneler ile sohbet etmesi ve anneleri dinlemesi
AP üyesi Tomas Zdechovsky'in açıklamaları
Örgütten kaçarak ailesine kavuşan Cafer Ceylan'ın ailesiyle kavuşması
Oğluna kavuşan anne Hatice Ceylan'ın nöbet tutan anneleri ziyareti
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN MAKS-2019 ULUSLARARASI HAVACILIK VE UZAY FUARI'NDA (27.08.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşılaması
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fuarı gezdirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Rus savaş uçağı SU-57'yi incelemesi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dondurma yemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi
GAZETECİ-YAZAR ŞULE YÜKSEL ŞENLER HAYATINI KAYBETTİ (28.08.2019)
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in arşiv görüntüleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazeye katılması
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2)
2019 yılının Ağustos ayında Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ziyareti ve gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatından oluşan görüntüler