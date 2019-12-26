YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2)

6 saat önce

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ (24.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ (24.08.2019)

HDP İl Başkanlığı'nın giriş katındaki camın Hacire Akar tarafından kırılması

Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır il binası içinde oturma eylemi başlatması

Hacire Akar'ın açıklamaları

HDP İl Başkanlığı önünde tartışma çıkması

Hacire Akar'ın tepki göstermesi

Hacire Akar'ın oğluna kavuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacire Akar ile telefonda konuşması

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İçişleri Bakanı Sleyman Soylu'nun anneleri ziyareti

Diyarbakır annelerinin görüntüleri

AP üyesi Tomas Zdechovsky'in anneler ile sohbet etmesi ve anneleri dinlemesi

AP üyesi Tomas Zdechovsky'in açıklamaları

Örgütten kaçarak ailesine kavuşan Cafer Ceylan'ın ailesiyle kavuşması

Oğluna kavuşan anne Hatice Ceylan'ın nöbet tutan anneleri ziyareti

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN MAKS-2019 ULUSLARARASI HAVACILIK VE UZAY FUARI'NDA (27.08.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşılaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fuarı gezdirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Rus savaş uçağı SU-57'yi incelemesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dondurma yemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi

GAZETECİ-YAZAR ŞULE YÜKSEL ŞENLER HAYATINI KAYBETTİ (28.08.2019)

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in arşiv görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazeye katılması

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2)

2019 yılının Ağustos ayında Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ziyareti ve gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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