YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

6 saat önce

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ (03.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ (03.12.2019)

Ceren Özdemir'in evinden görüntüler

Hastane acil servis önü görüntüleri

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın açıklaması

Ceren Özdemir'in cenaze töreni

Ceren Özdemir'in ailesinin ve yakınlarının ağlama görüntüleri

Ceren Özdemir'in cenaze namazının kılınması

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un açıklaması

Zanlı Özgür Arduç'un emniyetten çıkarılması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Ceren Özdemir'in fotoğrafı

TÜRKİYE-İNGİLTERE-ALMANYA-FRANSA DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ (03.12.2019)

Suriye konulu dörtlü zirve için güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya gelmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi

Zirvenin fotoğrafları

Almanya Başbakanı Merkel'in çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ (04.12.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ve karşılanması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi görüntüleri

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde aile fotoğrafı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

2019 yılının Aralık ayında üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayeti, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa dörtlü Suriye zirvesi ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek Ceren'in katilinden hakime: Beni dışarı çıkarmayın Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'ye, Erdoğan'dan yanıt: İktidara gelemeyeceksiniz

Son Dakika Haberleri
13:56 Malatya'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
13:51 Denizli'de kar yağışı - Son Dakika
13:51 Gaziosmanpaşa'da 32 derslikli okulun temeli atıldı - Son Dakika
13:50 CHP'de 'Rüşvet' tartışması - Son Dakika
13:49 Alanya'da mezarlık bakımı - Son Dakika
13:12 Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Son Dakika
12:38 Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 13:58:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]