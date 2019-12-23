YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1) - Son Dakika

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ (03.12.2019)
Ceren Özdemir'in evinden görüntüler
Hastane acil servis önü görüntüleri
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın açıklaması
Ceren Özdemir'in cenaze töreni
Ceren Özdemir'in ailesinin ve yakınlarının ağlama görüntüleri
Ceren Özdemir'in cenaze namazının kılınması
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un açıklaması
Zanlı Özgür Arduç'un emniyetten çıkarılması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Ceren Özdemir'in fotoğrafı
TÜRKİYE-İNGİLTERE-ALMANYA-FRANSA DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ (03.12.2019)
Suriye konulu dörtlü zirve için güvenlik önlemleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya gelmesi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi
Zirvenin fotoğrafları
Almanya Başbakanı Merkel'in çıkışı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çıkışı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı
NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ (04.12.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ve karşılanması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi görüntüleri
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesi
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde aile fotoğrafı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)
2019 yılının Aralık ayında üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayeti, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa dörtlü Suriye zirvesi ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinden oluşan görüntüler