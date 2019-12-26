YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3) - Son Dakika
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YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3)

6 saat önce

NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ LİDERLER ZİRVESİ (09.12.2019) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Almaya ve İtalya liderlerini karşılaması Fransa, Almanya,İtalya ve Rusya liderlerinin katıldığı dörtlü zirveden görüntülerBOSNA'DAKİ SOYKIRIMI İNKAR EDEN PETER HANDKE'YE NPBEL ÖDÜLÜ VERİLMESİ PROTESTO...

NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ LİDERLER ZİRVESİ (09.12.2019)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Almaya ve İtalya liderlerini karşılaması

Fransa, Almanya,İtalya ve Rusya liderlerinin katıldığı dörtlü zirveden görüntüler

BOSNA'DAKİ SOYKIRIMI İNKAR EDEN PETER HANDKE'YE NPBEL ÖDÜLÜ VERİLMESİ PROTESTO EDİLDİ (10.12.2019)

Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül alması

Nobel ödülleri verilen bina önündeki güvenlik önlemleri

Avusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizler

Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare'nin Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

TÜRKİYE'DEN HAVALANAN İHA, KKTC GEÇİTKALE HAVALİMANI'NA İNDİ (16.12.2019)

İHA'nın incelenmesi

İHA'nın kalkış görüntüleri

Kontrol odasından görüntüler

İHA'nın alana inişi

Piste inen İHA'nın drone görüntüleri

KUALA LUMPUR ZİRVESİ (19.12.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Salondaki katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması

Katar Emiri Şeyh Temim'in konuşması

Malezya Kralı Sultan Abdullah'in konuşması

Aile fotoğrafı çekimi

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3)

2019 yılının Aralık ayında Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi,Bosna'daki soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesi ve tepkiler, KKTC Geçitkale Havalimanı'na Türkiye'den havalanan İHA'nın inmesi ve Kuala Lumpur Zirvesi'nden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3)

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Peter Handke, Normandiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:21 Kaynak: AA
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