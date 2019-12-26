YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)

6 saat önce

KOALİSYON GÜÇLERİNDEN YEMEN'DE HAPİSHANEYE SALDIRI 156 ÖLÜ, 50 YARALI (01.09.2019) Olay yeri Hapishanenin enkazından görüntülerDORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR VE ABD'NİN GÜNEY ATLANTİK KIYILARINDA ETKİLİ OLDU (01.09.

KOALİSYON GÜÇLERİNDEN YEMEN'DE HAPİSHANEYE SALDIRI 156 ÖLÜ, 50 YARALI (01.09.2019)

Olay yeri

Hapishanenin enkazından görüntüler

DORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR VE ABD'NİN GÜNEY ATLANTİK KIYILARINDA ETKİLİ OLDU (01.09.2019)

Dorian Kasırgasının uzay istasyonundan kaydedilen görüntüleri

Alınan önlemler

Denizde bir sörfçünün sörf yapması

Dorian Kasırgasının etkili olması

Dorian Kasırgasının etkili olduğu yerlerin havadan görüntüleri

Dorian Kasırgasının verdiği tahribat

HONG KONG YÖNETİMİ, PROTESTOLARA YOL AÇAN SUÇLULARIN ÇİN'E İADESİYLE İLGİLİ YASA TASARISINI GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLADI (04.09.2019)

Hong Kong'daki protestolardan görüntüler

Polisin müdahale etmesi

Yürüyüşlerden görüntüler

SANATÇI SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ (10.09.2019)

Sanatçı Süleyman Turan'ın arşiv görüntüleri

Cenaze töreninden görüntüler

Sanatçı Ediz Hun ile röportaj

Sanatçı Kadir İnanır ile röportaj

Cenaze namazının kılınması

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)

2019 yılının Eylül ayında Koalisyon güçlerinin Yemen'de hapishaneye saldırısı, Dorian kasırgası, Hong Kong'daki gösteriler ve sanatçı Süleyman Turan'ın vefatından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:31 Kaynak: AA
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