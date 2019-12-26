YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1) - Son Dakika

KOALİSYON GÜÇLERİNDEN YEMEN'DE HAPİSHANEYE SALDIRI 156 ÖLÜ, 50 YARALI (01.09.2019)
Olay yeri
Hapishanenin enkazından görüntüler
DORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR VE ABD'NİN GÜNEY ATLANTİK KIYILARINDA ETKİLİ OLDU (01.09.2019)
Dorian Kasırgasının uzay istasyonundan kaydedilen görüntüleri
Alınan önlemler
Denizde bir sörfçünün sörf yapması
Dorian Kasırgasının etkili olması
Dorian Kasırgasının etkili olduğu yerlerin havadan görüntüleri
Dorian Kasırgasının verdiği tahribat
HONG KONG YÖNETİMİ, PROTESTOLARA YOL AÇAN SUÇLULARIN ÇİN'E İADESİYLE İLGİLİ YASA TASARISINI GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLADI (04.09.2019)
Hong Kong'daki protestolardan görüntüler
Polisin müdahale etmesi
Yürüyüşlerden görüntüler
SANATÇI SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ (10.09.2019)
Sanatçı Süleyman Turan'ın arşiv görüntüleri
Cenaze töreninden görüntüler
Sanatçı Ediz Hun ile röportaj
Sanatçı Kadir İnanır ile röportaj
Cenaze namazının kılınması
YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)
2019 yılının Eylül ayında Koalisyon güçlerinin Yemen'de hapishaneye saldırısı, Dorian kasırgası, Hong Kong'daki gösteriler ve sanatçı Süleyman Turan'ın vefatından oluşan görüntüler