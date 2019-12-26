YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2)

6 saat önce

IRAK'TA AŞURE MERASİMİNDE İZDİHAM 31 ÖLÜ, 100 YARALI (10.09.2019) İzdiham yaşanan bölgenin fotoğrafları İzdiham sonrası meydana gelen kargaşadan görüntüler Yetkililerin ve görgü tanıklarının açıklamasıDİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİ KIRSALINDA TERÖR SALDIRISI 7 KİŞİ ŞEHİT, 10 KİŞİ YARALI (12.09.

IRAK'TA AŞURE MERASİMİNDE İZDİHAM 31 ÖLÜ, 100 YARALI (10.09.2019)

İzdiham yaşanan bölgenin fotoğrafları

İzdiham sonrası meydana gelen kargaşadan görüntüler

Yetkililerin ve görgü tanıklarının açıklaması

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİ KIRSALINDA TERÖR SALDIRISI 7 KİŞİ ŞEHİT, 10 KİŞİ YARALI (12.09.2019)

Olay yeri görüntüleri

Saldırıya uğrayan minibüs

Hastanenin acil servisi önünde bekleyenler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi

Bakan Soylu'nun yaralıları ziyaret etmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Bakan Soylu'nun ailelerle görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Şehit cenaze törenleri

Şehitlerin cenaze namazlarının kılınması

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI (15.09.2019)

Ralli yarışlarından görüntüler

Yarışmada araçların havadan takibi

Kupa töreninden görüntüler

ANKARA'DA TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ (16.09.2019)

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin uçaktan inmesi ve karşılanması

Hasan Ruhani'nin aracına binerek havaalanından ayrılması

Uçağın alana inişi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçaktan inişi ve aracıyla alandan ayrılışı

Zirve toplantısından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin tokalaşması YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2)

2019 yılının Eylül ayında Irak'ta aşure merasimindeki izdiham, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalındaki terör saldırısı, Dünya Ralli Şampiyonası, Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2)

Kulp, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:21 Kaynak: AA
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