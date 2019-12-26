YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3)

6 saat önce

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (17-22.

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (17-22.09.2019)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

TEKNOFEST'in açılışının yapılması

SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yapması

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu

Helikopterlerin gösterisi

Atak helikopterinin gösterisi

Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödül vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te Bayraktar Akıncı SİHA'yı incelemesi ve imza atması

Fotoğraf çekilmesi

RIZA KAYAALP, GREKOROMEN STİLDE 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞAN İLK TÜRK SPORCU OLDU (17.09.2019)

Rıza Kayaalp'in ailesinin maçı izlemesi ve heyecan dolu anlardan görüntüler

Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ile röportaj

Milli sporcu Rıza Kayaalp ile röportaj

Milli sporcu Rıza Kayaalp'in Türkiye'ye gelişi ve coşkulu karşılama

Milli sporcu Rıza Kayaalp ile röportaj

Milli sporcu Rıza Kayaalp Anadolu Ajansı ziyareti ve pasta kesilmesi

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ TABURCU EDİLDİ (23.09.2019)

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hastaneden çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'ne gelmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partilileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti (23.10.2019)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geleneksel Türk kıyafeti hediye edilmesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a klasik araba koleksiyonunu göstermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin evinden ayrılması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de açıklamaları (19.11.2019) YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3)

2019 yılının Eylül ayında Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Rıza Kayaalp'in grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taburcu edilmesinden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Rıza Kayaalp, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:09 Kaynak: AA
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