YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2)

6 saat önce

11 MİLYON AĞAÇ BUGÜN FİDAN, YARIN NEFES (11.11.2019) 11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye'nin her tarafında fidan dikilmesi TBMM...

11 MİLYON AĞAÇ BUGÜN FİDAN, YARIN NEFES (11.11.2019)

11 milyon fidan dikme etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye'nin her tarafında fidan dikilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fidan dikmesi

Fidana can suyu verilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fidan dikimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fidan dikimi

Askerlerin fidan dikmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fidan dikimi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fidan dikimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYAZ SARAY'DA (13.11.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelişi

Erdoğan-Trump tokalaşması

Karşılama töreninden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Heyetlerarası toplantı fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması

VENEDİK SULAR ALTINDA KALDI (13.11.2019)

Su altında kalan Venedik sokaklarının görüntüleri YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2)

2019 yılının Kasım ayında "11 Milyon Ağaç Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve Venedik'teki su baskınından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:49 Kaynak: AA
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