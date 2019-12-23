YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2) - Son Dakika

11 MİLYON AĞAÇ BUGÜN FİDAN, YARIN NEFES (11.11.2019)
11 milyon fidan dikme etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye'nin her tarafında fidan dikilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fidan dikmesi
Fidana can suyu verilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fidan dikimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fidan dikimi
Askerlerin fidan dikmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fidan dikimi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fidan dikimi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYAZ SARAY'DA (13.11.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelişi
Erdoğan-Trump tokalaşması
Karşılama töreninden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Heyetlerarası toplantı fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması
VENEDİK SULAR ALTINDA KALDI (13.11.2019)
Su altında kalan Venedik sokaklarının görüntüleri YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2)
2019 yılının Kasım ayında "11 Milyon Ağaç Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve Venedik'teki su baskınından oluşan görüntüler