YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4)

6 saat önce

ARNAVUTLUK'TA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (26.11.2019) Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Yıkılan yerlerin havadan görüntüleri Türkiye'nin yardım uçağının inmesi TİKA'nın yardımları Depremzedelerden görüntüler AFAD ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları Arnavutluk Başbakanı Edi Rama...

ARNAVUTLUK'TA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (26.11.2019)

Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Yıkılan yerlerin havadan görüntüleri

Türkiye'nin yardım uçağının inmesi

TİKA'nın yardımları

Depremzedelerden görüntüler

AFAD ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulunması

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın açıklamaları

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

HALUK BİLGİNER, ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ'NDE 'EN İYİ ERKEK OYUNCU' SEÇİLDİ (26.11.2019)

En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'in kırmızı halıya çıkması vepoz vermesi

Şahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesi

Emmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesi

Haluk Bilginer'in ödülünü alması

Haluk Bilginer ile röportaj

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haluk Bilginer'i kabulü ve tebrik etmesi

TANAP AVRUPA BAĞLANTISI AÇILIŞ TÖRENİ (30.11.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in salona gelişi

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması

TANAP'ın Avrupa bağlantısının yapılması

Toplu fotoğraf çektirilmesi

YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4)

2019 yılının Kasım ayında Arnavutluk'ta 6,3 büyüklüğündeki deprem, oyuncu Haluk bilginer'in Uluslararası Emmy ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' seçilmesi ve TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreninden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4)

Arnavutluk, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:34 Kaynak: AA
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