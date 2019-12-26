YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (1) - Son Dakika

ANTARKTİKA'DA TÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAMPI KURULDU (28.01.2019 - 28.02.2019)

Antarktika'ya gidecek ekibin toplu halde görüntüsü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Sefer lideri Doç Dr Burcu Özsoy'a Türk bayrağının verilmesi

İstanbul'dan Sao Paulo'ya yapılan ilk uçuştan görüntüler

Şahika Ercümen ile röportaj

Uçaktan iniş ve kıtaya adım atış

Ekibin bot ile gemiye gitmesi

Şahika Ercümen'in yürümesi

Şahika Ercümen'in dalış yapmak için bota binmesi

Botun dalış yerine gitmesi

Şahika Ercümen'in dalış görüntüleri

Şahika Ercümen'in Türk bayrağını açması ve dalış ile ilgili açıklamaları

Buz kütlelerinden görüntüler

Drone ile çekilmiş görüntüler

Penguen görüntüsü

Penguenlerin yürümesi

Kampın kurulması

Ekibin çalışması

Kurulan kamptan görüntü

Türk bayrağının çekilmesi

Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile röportaj

Buz parçalarından görüntüler

İstiklal Marşının okunması ve Türk Bayrağının çekilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araştırma ekibinin kabul etmesi

KARTAL'DA BİNA ÇÖKTÜ: 21 ÖLÜ (06.02.2019)

Binanın çökme anı

Çöken bina enkazından görüntüler

Enkazın havadan görüntüsü

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları

Enkaz kaldırma çalışmaları

Göçük altında kalan vatandaşların çıkarılması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması

16 yaşındaki gencin hastaneye getirilişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve inceleme yapması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta ziyareti

OYUNCU YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ (08.02.2019)

Oyuncu Yalçın Menteş'in arşiv görüntüleri

Cenaze töreninden görüntüler

Behzat Uygur ile röportaj

Cenaze namazının kılınması

YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (1)

2019 yılının Şubat ayında Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulması, Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesi ve oyuncu Yalçın Menteş'in vefatından oluşan görüntüler