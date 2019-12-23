YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3) - Son Dakika

ESKİ DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ HAYATINI KAYBETTİ (19.02.2019)
Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün arşiv görüntüleri
Fikret Ünlü için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninden görüntüler
Fikret Ünlü'nün cenaze namazından görüntüler
TBMM'NİN YENİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP OLDU (24.02.2019)
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığını bıraktığını açıklaması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa dilekçesini imzalaması
Binali Yıldırım'ın görevini geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretmesi
Binali Yıldırım'ın TBMM'den ayrılışı
Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu yapması ve açıklamaları
TBMM'de Meclis Başkanı seçmek için oylamanın yapılması
Milletvekillerinin oy kullanması
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'ın mührü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a takdim etmesi
TARİHÇİ PROF. DR. KEMAL KARPAT HAYATINI KAYBETTİ (21.02.2019)
Tarihçi Kemal Karpat'ın arşiv görüntüleri
Tarihçi Kemal Karpat'ın naaşının ABD'den Türkiye'ye getirilmesi
Tarihçi Kemal Karpat'ın cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Dua edilmesi
Cenaze namazını kılınması ve defnedilmesi
BANGLADEŞ'İN BAŞKENTİ DAKKA'DA TARİHİ BİNALARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE YANGIN: 81 ÖLÜ (21.02.2019)
Olay yeri görüntüleri
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Yangın enkazından görüntüler
Yangında ölen kişilerin yakınlarının ağlaması
YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3)
2019 yılının Şubat ayında eski devlet bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı ve Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede 81 kişinin öldüğü yangından oluşan görüntüler