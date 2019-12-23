YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (4) - Son Dakika
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YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (4)

6 saat önce

OYUNCU AYTAÇ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ (26.02.2019) Oyuncu Aytaç Arman'ın arşiv görüntüleri Törenden görüntüler Halil Ergün'ün konuşması Kadir İnanır'ın konuşması Cenaze namazının kılınmasıPAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK (26-27.02.

OYUNCU AYTAÇ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ (26.02.2019)

Oyuncu Aytaç Arman'ın arşiv görüntüleri

Törenden görüntüler

Halil Ergün'ün konuşması

Kadir İnanır'ın konuşması

Cenaze namazının kılınması

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK (26-27.02.2019)

Olay yeri görüntüleri

Pilotun yakalanması

Düşürülen Hint savaş uçağı pilotunun sorgulanma görüntüleri

Pakistan Başbakanı İmran Han ile toplantı görüntüleri

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

TRUMP VE KİM İKİNCİ ZİRVEDE ANLAŞAMADI (27.02.2019)

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmesi

Trump ile Kim'in tokalaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un konuşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DENİZ TATBİKATI BAŞLADI (27.02.2019)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu'nun konuşması

Katılımcılardan görüntüler

Gemilerden görüntüler

Hava unsurlarından detaylar

Askeri personelin çalışmaları

Savaş gemilerinden görüntüler

Gemilerden top atışları

Hava ve deniz araçlarının faaliyetleri

Helikopterin fırkateyne inişi

Tatbikattan görüntüler


YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (4)

2019 yılının Şubat ayında oyuncu Aytaç Arman'ın vefatı, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik, Trump ve Kim arasındaki ikinci zirve ve cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatından oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (4)

Kadir İnanır, Aytaç Arman, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:31 Kaynak: AA
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