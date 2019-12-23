YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (4) - Son Dakika

OYUNCU AYTAÇ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ (26.02.2019)
Oyuncu Aytaç Arman'ın arşiv görüntüleri
Törenden görüntüler
Halil Ergün'ün konuşması
Kadir İnanır'ın konuşması
Cenaze namazının kılınması
PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK (26-27.02.2019)
Olay yeri görüntüleri
Pilotun yakalanması
Düşürülen Hint savaş uçağı pilotunun sorgulanma görüntüleri
Pakistan Başbakanı İmran Han ile toplantı görüntüleri
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
TRUMP VE KİM İKİNCİ ZİRVEDE ANLAŞAMADI (27.02.2019)
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmesi
Trump ile Kim'in tokalaşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un konuşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DENİZ TATBİKATI BAŞLADI (27.02.2019)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu'nun konuşması
Katılımcılardan görüntüler
Gemilerden görüntüler
Hava unsurlarından detaylar
Askeri personelin çalışmaları
Savaş gemilerinden görüntüler
Gemilerden top atışları
Hava ve deniz araçlarının faaliyetleri
Helikopterin fırkateyne inişi
Tatbikattan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (4)
2019 yılının Şubat ayında oyuncu Aytaç Arman'ın vefatı, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik, Trump ve Kim arasındaki ikinci zirve ve cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatından oluşan görüntüler