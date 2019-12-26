YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2)

6 saat önce

MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ (13.

YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2), System.String[]

MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ (13.07.2019)

Vefat eden gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin arşiv görüntüleri

Cenaze namazından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ BİNASI VE HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILIŞI YAPILDI (15.07.2019)

15 Temmuz Darbe girişimine ait görüntüler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nden görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatm-i Şerif Merasimi'ne iştirak etmesive Kur'an-ı Kerim okuması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Törenine katılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının açılışı kurdele kesimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşmasına katılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılışı kurdele kesimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesini gezmesi

TRUMP'TAN TÜRKİYE VE F-35 AÇIKLAMASI (16.07.2019)

Türkiye bayraklı F-35 savaş uçaklarından görüntüler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları

Pentagon'da Satınalma ve İdameden Sorumlu Müsteşar Ellen M.Lord'un açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları

DÜZCE'DE SU BASKINI VE TOPRAK KAYMASI: 7 ÖLÜ (17.07.2019)

Evin yıkılma anı

Heyelan nedeniyle oluşan hasarın havadan görüntüleri

Su baskını görüntüleri

Heyelan nedeniyle oluşan hasarın havadan görüntüleri

Su baskınında evi su dolan vatandaşların temizlik çalışmaları

Sağlık ekiplerinin vatandaşlara müdahalesi

AFAD ve UMKE ekiplerinin yaralıları taşıması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yeri incelemesi

YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2)

2019 yılının Temmuz ayında yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni binası ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılışı, Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması ve Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından oluşan görüntüler

Mehmet Şevket Eygi, Donald Trump, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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