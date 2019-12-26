YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3)

6 saat önce

ERBİL'DE SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN DİPLOMAT OSMAN KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (17.07.2019) Olay yeri görüntüleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Operasyondan görüntüler Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın itirafının...

ERBİL'DE SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN DİPLOMAT OSMAN KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (17.07.2019)

Olay yeri görüntüleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Operasyondan görüntüler

Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın itirafının yer aldığı görüntü

Şehit diplomat Osman Köse'nin cenaze töreni

Şehit diplomat Osman Köse'nin yakınlarının ağlaması

Cenaze namazının kılınması

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BORİS JOHNSON (23.07.2019)

Boris Johnson'ın Türkiye ziyareti ve Çankırılı muhabbetine cevap vermesi

Theresa May'in "10 Numara" önünde istifa açıklaması

Boris Johnson'ın "10 Numara" önünde konuşması

İngiltere Başbakanı Johnson'un İngiltere Parlamentosunda konuşması

HAKAN ATİLLA TÜRKİYE'YE GELDİ (24.07.2019)

Hakan Atilla'nın Pensilvanya eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'dan görüntüler

Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi ve ailesiyle kavuşması

Hakan Atilla'nın annesi ve babasıyla kavuşma anı ve duygu dolu anların yaşanması

Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda Hakan Atilla ile konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3)

2019 yılının Temmuz ayında Erbil'de silahlı saldırı sonucu şehit olan diplomat Osman Köse'nin son yolculuğuna uğurlanması, İngiltere'de Boris Johnson'un başbakan olması ve Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişinden oluşan görüntüler

YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3)

Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı
Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü diye kutladı

Son Dakika Haberleri
09:50 "Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz" - Son Dakika
09:50 Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 101 yaşındaki Raziye Gökduman'ı ziyaret etti - Son Dakika
09:49 Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Son Dakika
09:45 Atık malzemeden sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika
09:44 OHAL Komisyonu 98 bin başvuruyu karara bağladı - Son Dakika
09:08 Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Son Dakika
09:01 Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü diye kutladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 09:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]