YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3) - Son Dakika

ERBİL'DE SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN DİPLOMAT OSMAN KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (17.07.2019)

Olay yeri görüntüleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Operasyondan görüntüler

Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın itirafının yer aldığı görüntü

Şehit diplomat Osman Köse'nin cenaze töreni

Şehit diplomat Osman Köse'nin yakınlarının ağlaması

Cenaze namazının kılınması

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BORİS JOHNSON (23.07.2019)

Boris Johnson'ın Türkiye ziyareti ve Çankırılı muhabbetine cevap vermesi

Theresa May'in "10 Numara" önünde istifa açıklaması

Boris Johnson'ın "10 Numara" önünde konuşması

İngiltere Başbakanı Johnson'un İngiltere Parlamentosunda konuşması

HAKAN ATİLLA TÜRKİYE'YE GELDİ (24.07.2019)

Hakan Atilla'nın Pensilvanya eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'dan görüntüler

Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi ve ailesiyle kavuşması

Hakan Atilla'nın annesi ve babasıyla kavuşma anı ve duygu dolu anların yaşanması

Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda Hakan Atilla ile konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3)

2019 yılının Temmuz ayında Erbil'de silahlı saldırı sonucu şehit olan diplomat Osman Köse'nin son yolculuğuna uğurlanması, İngiltere'de Boris Johnson'un başbakan olması ve Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişinden oluşan görüntüler