YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMASI
İngiltere Parlamentosu çevresinde Brexit karşıtlarının gösterileri
İngiltere Parlamentosu'nda Brexit yasa tasarısının oylanması ve kabul edilmesi
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ
Dünya Sağlık Örgütü'nün genel merkezi
DSÖ Komitesi üyelerinden detay
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kabul etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve DSÖ komitesi üyeleri ile fotoğraf çekimi
ANADOLU AJANSININ KAHİRE OFİSİ'NE BASKIN
Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisi hizmet binasının dış görüntüsü
Ofis içinden görüntüler
Gaz maskesi, kamera detayları
Türk Bayrağı
AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın fotoğrafı
AA Kahire Ofisi çalışanlarının fotoğrafları
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Anadolu Ajansı Editör Masası'ndan Mısır makamlarına yaptığı çağrı
Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın Türkiye'ye gelişi ve karşılanması
Hilmi Balcı'nın açıklamaları
RAHŞAN ECEVİT HAYATINI KAYBETTİ
Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit ve Zeki Sezer'in arşiv görüntüleri
Süleyman Demirel ve Rahşan Ecevit'in görüşmelerine ait arşiv görüntüleri
Rahşan Ecevit'in konuşmasına ait arşiv görüntüsü
Rahşan Ecevit ve Mehmet Ağar'ın basın toplantısı (Arşiv)
Rahşan Ecevit'in oy kullanması (Arşiv)
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Rahşan Ecevit'in ölüm haberini vermesi
Rahşan Ecevit'in Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı ve cenaze töreni - İngiltere, AB'den resmen ayrıldı (10 OCAK)
İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.
Türkiye koronavirüsle mücadelede örnek oldu (10 OCAK)
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 Ocak'ta Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin küresel acil durum ilan etmesinden önce 10 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu'nun oluşturulmasıyla salgına yönelik ilk adımını attı.
Mısır polisinden, Anadolu Ajansı Kahire Ofisi'ne baskın (14 OCAK)
Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına aldı. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Mısır makamlarına AA çalışanlarını derhal serbest bırakmaları yönündeki çağrısının ardından 16 Ocak'ta AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, 19 Ocak'ta da Mısır vatandaşı 3 çalışan serbest bırakıldı.
Rahşan Ecevit, hayatını kaybetti (17 OCAK)
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika