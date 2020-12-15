YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 02:33

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMASI İngiltere Parlamentosu çevresinde Brexit karşıtlarının gösterileri İngiltere Parlamentosu'nda Brexit yasa tasarısının oylanması ve kabul edilmesiTÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ Dünya Sağlık Örgütü'nün genel merkezi DSÖ Komitesi üyelerinden detay DSÖ...

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMASI

İngiltere Parlamentosu çevresinde Brexit karşıtlarının gösterileri

İngiltere Parlamentosu'nda Brexit yasa tasarısının oylanması ve kabul edilmesi

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün genel merkezi

DSÖ Komitesi üyelerinden detay

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kabul etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve DSÖ komitesi üyeleri ile fotoğraf çekimi

ANADOLU AJANSININ KAHİRE OFİSİ'NE BASKIN

Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisi hizmet binasının dış görüntüsü

Ofis içinden görüntüler

Gaz maskesi, kamera detayları

Türk Bayrağı

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın fotoğrafı

AA Kahire Ofisi çalışanlarının fotoğrafları

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Anadolu Ajansı Editör Masası'ndan Mısır makamlarına yaptığı çağrı

Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın Türkiye'ye gelişi ve karşılanması

Hilmi Balcı'nın açıklamaları

RAHŞAN ECEVİT HAYATINI KAYBETTİ

Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit ve Zeki Sezer'in arşiv görüntüleri

Süleyman Demirel ve Rahşan Ecevit'in görüşmelerine ait arşiv görüntüleri

Rahşan Ecevit'in konuşmasına ait arşiv görüntüsü

Rahşan Ecevit ve Mehmet Ağar'ın basın toplantısı (Arşiv)

Rahşan Ecevit'in oy kullanması (Arşiv)

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Rahşan Ecevit'in ölüm haberini vermesi

Rahşan Ecevit'in Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı ve cenaze töreni - İngiltere, AB'den resmen ayrıldı (10 OCAK)

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.

Türkiye koronavirüsle mücadelede örnek oldu (10 OCAK)

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 Ocak'ta Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin küresel acil durum ilan etmesinden önce 10 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu'nun oluşturulmasıyla salgına yönelik ilk adımını attı.

Mısır polisinden, Anadolu Ajansı Kahire Ofisi'ne baskın (14 OCAK)

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına aldı. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Mısır makamlarına AA çalışanlarını derhal serbest bırakmaları yönündeki çağrısının ardından 16 Ocak'ta AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, 19 Ocak'ta da Mısır vatandaşı 3 çalışan serbest bırakıldı.

Rahşan Ecevit, hayatını kaybetti (17 OCAK)

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti.

YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika


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