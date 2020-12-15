YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KOVİD-19'U "PANDEMİ" İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Merkezi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un basın toplantısı

Basın mensuplarından DSÖ bilim heyeti üyelerinden detaylar

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASININ GÖRÜLMESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısıyla ilk vakayı duyurması

Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Bilim Kurulu üyeleriyle toplantı yapması

Sağlık Bakanı Koca'nın toplantı sonrası yaptığı açıklama

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN KOVİD-19 TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs toplantısı

Koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın alınan tedbirleri açıklaması

UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLAR KARANTİNAYA ALINDI

Ekiplerin öğrenci yurtlarında yaptıkları dezenfekte çalışmaları

Odalarda Umreden dönen vatandaşlar için hazırlanan temizlik malzemeleri

Umreden dönen vatandaşların uçaklarla havaalanına gelişleri

Umreden dönen vatandaşların otobüslerle öğrenci yurtlarına transfer edilmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Umreden dönen vatandaşların Türkiye'nin çeşitli vilayetlerindeki yurtlara yerleştirilmeleri - DSÖ Kovid-19'u "Pandemi" ilan etti (11 Mart)

CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayısının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktararak Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen pandemi kararını açıkladı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü (11 Mart)

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtti. Koca, Bakanlık'ta yaptığı basın toplantısında Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19'un başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19'a tedbirlerini açıkladı (12 Mart)

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Kovid-19'a tedbirleri kapsamında ilk ve ortaokullar ile liseler 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilerek 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçileceği açıklandı.

Umreden dönen vatandaşlar karantinaya alındı (15 Mart)

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alınmaya başlandığını açıkladı.