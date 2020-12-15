YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 03:26

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI Antalya'da Dr.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI

Antalya'da Dr. Cahit Ünver İlkokulundan görüntü

Öğrencilerin okula gelişi

Öğrencilerin okula girişi

Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturması

Gaziantep'te öğrencilerin okula gelişi

Öğrenci Velisi ile röportaj

Sivas'ta öğrencilerin okula gelişi

Edirne'de öğrencilerin okula girişi

Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturması

İzmir'de öğrencilerin okula gelişi

Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması

Öğrenciler ile röportaj

Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde ders yapması

Ankara'da öğrencilerin okula girişi

Kastamonu'da öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde ders yapması

Öğrencilerin sınıfta deney yapması

Öğretmen ile röportaj

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret etmesi (Arşiv)

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un arşiv görüntüleri

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un açıklamaları (Arşiv)

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un çalışmalarından görüntüler (Arşiv)

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un programa katılıp konuşması (Arşiv)

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vatandaşlar ile sohbet etmesi (Arşiv)

Cenaze aracının Kilis Belediyesi binasına gelişi

Törene katılan belediye çalışanları ve vatandaşlar

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için belediye önünde dua edilmesi

Cenazenin araca taşınması

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesi başındaki yakınları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelmesi

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesinin omuzlarda taşınması

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Havalimanı'nda zanlıların güvenlik kamerası görüntüleri

İstanbul Havalimanı'nda narkotik köpekleri ile bavullarda arama yapılması

İstanbul Havalimanı'nda polislerin bavullarda uyuşturucuyu bulması

Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntüler

- Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı (12 Ekim)

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti (12 Ekim)

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vefat etti.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu (15 Ekim)

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020

Mehmet Abdi Bulut, İstanbul, Antalya, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika


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