YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(MACRON) İSLAM'IN YAPILANDIRILMASINDAN BAHSETMESİ HADSİZLİKTİR"
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL'UN SİMGELERİNDEN "GALATA KULESİ" ZİYARETE AÇILDI
Mapping ve Işık Gösterisinden görüntüler
Açılıştan görüntüler
Zeynep Bastık konserinden görüntüler
Açılışa gelen kalabalıktan görüntüler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları
Galata Kulesinden görüntüler
Galata Kulesine gelen ziyaretçilerin görüntüleri
Sergilenen eserlerin görüntüleri
57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ
"Gelincik" filminin söyleşisine katılan oyuncular
Oyuncu Kaan Yıldırım'ın konuşması
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile röportaj
Jüri üyelerinden senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel'in konuşması
Gazetecilere poz veren sanatçılardan görüntüler
Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması
Oyuncu Pınar Deniz ile röportaj
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile röportaj
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal'ın konuşması
Film ve belgesel gösterimleri
Ödül töreninden görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Macron) İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir" (6 Ekim)
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyetle ilgili sözlerine ilişkin şunları söyledi: "Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur.
İstanbul'un simgelerinden "Galata Kulesi" ziyarete açıldı (6 Ekim)
İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi, düzenlene törenle açıldı.
Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" (10 Ekim)
ANTALYA - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" seçildi. Ulusal Film Yarışması'nda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Çatlak" filminin kadın oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay paylaştı. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise "Gelincik" filmindeki rolü ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın oldu.
- Kaynak: AA
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