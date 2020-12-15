YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

ESKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN HAYATINI KAYBETTİ

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in açıklamaları (Arşiv)

TBMM'de tören alanından görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve taziyede bulunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve taziyede bulunması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi ve taziyede bulunması

Zeki Ergezenin naaşının getirilmesi

Dua edilmesi

Zeki Ergezenin naaşının götürülmesi

Ergezen Camisi önünde cenaze namazı kılınması

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua okuması

Eski Bakan Ergezen'in cenazesi mezarlığa götürülmesi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI

Konya Şehir Hastanesi tanıtım filmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Açılışın yapılması kurdele kesilmesi

YERLİ KOVİD-19 AŞISINDA İNSAN ÜZERİNDE DENEME AŞAMASINA GEÇİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunması

Yerli aşı çalışmalarından görüntüler

Bakan Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen vefat etti (2 Ekim)

ANKARA - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etti.

Konya Şehir Hastanesi açıldı (2 Ekim)

KONYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Konya Şehir Hastanesi; 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.

Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi (3 Ekim)

İSTANBUL - Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.