YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1) - Son Dakika

194 SENELİK CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASININ YENİ BİNASINA TARİHİ AÇILIŞ
CSO'nun yeni binasının havadan görüntüleri
CSO'nun yeni binasının Konser salonunda yürütülen açılış hazırlıkları
CSO'nun yeni binası konser salonunda oturma düzeni ve sahne düzeni
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medya temsilcilerine yeni CSO binasını gezdirmesi
Tanıtım videosunun izlenmesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri
İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEİ-TS1400'ÜN TESLİMİ VE TASARIM MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ü test etmesi
İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün test edilmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ü test edilmesi
Açılış töreni kurdele kesilmesi
- 194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış (3 Aralık)
Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının düzenlenen tarihi törenle hizmete açıldı.
İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni (5 Aralık)
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni gerçekleştirildi.
- Kaynak: AA
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