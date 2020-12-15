YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1)

15.12.2020 04:15

194 SENELİK CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASININ YENİ BİNASINA TARİHİ AÇILIŞ CSO'nun yeni binasının havadan görüntüleri CSO'nun yeni binasının Konser salonunda yürütülen açılış hazırlıkları CSO'nun yeni binası konser salonunda oturma düzeni ve sahne düzeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet...

194 SENELİK CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASININ YENİ BİNASINA TARİHİ AÇILIŞ

CSO'nun yeni binasının havadan görüntüleri

CSO'nun yeni binasının Konser salonunda yürütülen açılış hazırlıkları

CSO'nun yeni binası konser salonunda oturma düzeni ve sahne düzeni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medya temsilcilerine yeni CSO binasını gezdirmesi

Tanıtım videosunun izlenmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEİ-TS1400'ÜN TESLİMİ VE TASARIM MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ü test etmesi

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün test edilmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ü test edilmesi

Açılış töreni kurdele kesilmesi

- 194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış (3 Aralık)

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının düzenlenen tarihi törenle hizmete açıldı.

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni (5 Aralık)

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni gerçekleştirildi.

YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1)
YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1)
YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1)
YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1)

Milli Helikopter, mehmet ersoy, Konser, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1) - Son Dakika


Son Dakika

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