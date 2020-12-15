YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2)

15.12.2020 04:10

TÜRKİYE'DEN ÇİN'E GİDECEK İLK BLOK İHRACAT TRENİ YOLA ÇIKTI Yük treninin istasyona gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması İlk blok ihracat treninden görüntüler Ankara Tren Garı'ndan görüntü Trenin perona yaklaşması Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması...

TÜRKİYE'DEN ÇİN'E GİDECEK İLK BLOK İHRACAT TRENİ YOLA ÇIKTI

Yük treninin istasyona gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

İlk blok ihracat treninden görüntüler

Ankara Tren Garı'ndan görüntü

Trenin perona yaklaşması

Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması

Trenin lokomotifinin değiştirilmesi

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treninin Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü'nden geçişinin havadan görüntüsü (drone çekimi)

Trenin ormanın içinden geçmesi

Trenin Kars Garına giriş yapması

İstanbul'dan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na ulaşan ilk ihracat treninin görüntüleri

Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'ndan görüntüler

FRANSA'DA GÜVENLİK YASA TASARISININ PROTESTO EDİLDİĞİ GÖSTERİLERDE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI

Göstericilerin bir araya gelip slogan atması

Polis ile eylemciler arasında gerginlik

Polisin biber gazı ile müdahale etmesi

Eylemcilerin biber gazından etkilenmesi

Eylemcilerin araç ve çöp bidonunu ateşe vermesi

Güvenlik güçlerinden görüntüler

Polisin gruba müdahale etmesi

Göstericiler tarafından ateşe verilen otomobillerden görüntüler

Göstericilerin bazı işyerlerini yağmalaması

Göstericiler tarafından yakılan otomobillerden görüntüler

Yağmalanan işyerlerinden görüntüler

ESKİ EŞİ VE İKİ KIZINI SİLAHLA ÖLDÜRÜP KAÇMAYA ÇALIŞAN ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI

Şahsın silah elinde uzaklaşması

Polisin ikna çabası

Zanlının etkisiz hale getirilerek ambulansla götürülmesi

Kadının ve çocukların öldürüldüğü evin önünden görüntü

Cesetlerin evden çıkarılışı ambulansla morga gönderilmesi

Öldürülen kadının yakınları ile röportaj

Cenaze namazının kılınması

Cenazelerin defnedilmek için götürülmesi

- Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni yola çıktı (4-8 Aralık)

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı.

Fransa'da güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (5 aralık)

PARİS - Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor.

Eski eşi ve iki kızını silahla öldürüp kaçmaya çalışan zanlı yaralı olarak yakalandı (6 Aralık)

ERZURUM - Erzurum'da eski eşi ve iki kızını tabancayla vurarak öldüren, polisleri görünce caddede başına silah dayayan zanlı yaralı olarak yakalandı.

YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2) - Son Dakika


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