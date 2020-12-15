YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2) - Son Dakika

TÜRKİYE'DEN ÇİN'E GİDECEK İLK BLOK İHRACAT TRENİ YOLA ÇIKTI
Yük treninin istasyona gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
İlk blok ihracat treninden görüntüler
Ankara Tren Garı'ndan görüntü
Trenin perona yaklaşması
Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması
Trenin lokomotifinin değiştirilmesi
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treninin Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü'nden geçişinin havadan görüntüsü (drone çekimi)
Trenin ormanın içinden geçmesi
Trenin Kars Garına giriş yapması
İstanbul'dan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na ulaşan ilk ihracat treninin görüntüleri
Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'ndan görüntüler
FRANSA'DA GÜVENLİK YASA TASARISININ PROTESTO EDİLDİĞİ GÖSTERİLERDE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI
Göstericilerin bir araya gelip slogan atması
Polis ile eylemciler arasında gerginlik
Polisin biber gazı ile müdahale etmesi
Eylemcilerin biber gazından etkilenmesi
Eylemcilerin araç ve çöp bidonunu ateşe vermesi
Güvenlik güçlerinden görüntüler
Polisin gruba müdahale etmesi
Göstericiler tarafından ateşe verilen otomobillerden görüntüler
Göstericilerin bazı işyerlerini yağmalaması
Göstericiler tarafından yakılan otomobillerden görüntüler
Yağmalanan işyerlerinden görüntüler
ESKİ EŞİ VE İKİ KIZINI SİLAHLA ÖLDÜRÜP KAÇMAYA ÇALIŞAN ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI
Şahsın silah elinde uzaklaşması
Polisin ikna çabası
Zanlının etkisiz hale getirilerek ambulansla götürülmesi
Kadının ve çocukların öldürüldüğü evin önünden görüntü
Cesetlerin evden çıkarılışı ambulansla morga gönderilmesi
Öldürülen kadının yakınları ile röportaj
Cenaze namazının kılınması
Cenazelerin defnedilmek için götürülmesi
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- Kaynak: AA
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