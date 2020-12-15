YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2)

15.12.2020 03:53

NİĞDE OTOYOLU AÇILIŞ TÖRENİ Ankara-Niğde Otoyolunun yapımını anlatan tanıtım filmi Ankara-Niğde Otoyolu'nun drone kamera ile havadan görüntülenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun otoyol çalışmalarını havadan incelemesi Bakan Karaismailoğlu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'nun...

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU AÇILIŞ TÖRENİ

Ankara- Niğde Otoyolunun yapımını anlatan tanıtım filmi

Ankara-Niğde Otoyolu'nun drone kamera ile havadan görüntülenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun otoyol çalışmalarını havadan incelemesi

Bakan Karaismailoğlu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana Gişesi kontrol noktasında incelemelerde bulunması

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine katılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara-Niğde Otoyolunun açılış kurdelasını kesmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoyolda makam aracını kullanması

Açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'ndan araçların geçişi

Otoyolu kullanan vatandaşlarla röportaj

GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞ TÖRENİ

Şehir hastanesi statüsüne dönüştürülen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin havadan görüntülenmesi (drone kamera)

Göztepe Şehir Hastanesi yerleşkesi

Hastane poliklinikleri girişi

Hasta kayıt bölümü

Hastane içinden görüntüler

Hastaların polikliniklere gidişleri

Muayane odaları

Hastane yatakları

Rontgen ve MR üniteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışındaki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi - Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni (4 Eylül)

ANKARA/NİĞDE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de düzenlenen Ankara-Niğde Otoyolu açılış törenine telekonferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Niğde Yeşil Gölcük Gişeleri'nde düzenlenen açılış törenine telekonferans yöntemiyle bağlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve beraberindeki yetkililer kurdele kesti.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (5 Eylül)

İSTANBUL - Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan ilk etabının hizmete alınmasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, modern mimarisi, son teknolojiyle donatılmış alt yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olarak şifa dağıtmayı sürdürecek.

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2)

Açılış Töreni, Açılış, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (2) - Son Dakika


Son Dakika

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