YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3) - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı "Nasipse Adayız" filmi layık görüldü.

Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etapları havadan takip edildi (drone kamera)

"Nasipse Adayız" filminin ekibi ve filmin yönetmeni Ercan Kesal'in konuşması

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Ben Bir Denizi" filmiyle Sitare Akbaş'a verildi ( Menderes Samancılar )

En İyi Film Ödülü, "Nasipse Adayız" filmiyle Ercan Kesal 'e verildi (ödülün verilişi)

Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın festivalle ilgili açıklamaları

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