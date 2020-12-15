YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)

15.12.2020 02:42

DÜNYA MARKASI AA 100 YAŞINDA Anadolu Ajansı 100.

DÜNYA MARKASI AA 100 YAŞINDA

Anadolu Ajansı 100. yıl tanıtım filmi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunun Anıtkabir ziyareti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı çelenk bırakması

Saygı duruşu

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunun Anıtkabir'de toplu fotoğraf çektirmesi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Anıtkabir özel defterini imzalaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunu kabulünden görüntüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunu kabulünden görüntüler

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısından görüntüler

Anadolu Ajansı Genel Müdürlük binası hava görüntüleri

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, ODUN TOPLAMAYA GİDEN 5 KÖYLÜYÜ ÖLDÜRDÜ

Olay yerinden görüntüler

Ambulansların cenazeleri götürmesi

Şehit düşenlerin yakınlarının ağlaması

Şehit yakınları ile röportaj

Şehitlerin mezarlarından görüntüler

İNFAZ DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

TBMM Adalet Komisyonundaki infaz yasası görüşmelerinden görüntüler

TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ankara Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler

Mersin Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler

Ordu Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler

Edirne Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler

İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler

- Dünya markası AA 100 yaşında (6 Nisan)

Türkiye'nin haberde uluslararası markası Anadolu Ajansı 100. yılını kutladı. Ajans'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen; Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK, odun toplamaya giden 5 köylüyü öldürdü (8 Nisan)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivil vatandaş şehit oldu.

İnfaz düzenlemesi yasalaştı (14 Nisan)

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 70 maddelik düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.

YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)
YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)

Anadolu Ajansı, Nisan, İnfaz, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2) - Son Dakika


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