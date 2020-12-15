YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (1) - Son Dakika

VUHAN'DAN 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Vuhan'a gidecek uçuş personelinin gelişi uçağa gelişi
Uçuş personeli ve pilot kabini
Sağlık personelinin malzemeleri indirmesi
Vuhan'da bulunan 42 kişinin otobüslerle gelerek uçağa binmeleri
Eşya ve valizlerin uçağa konulması
Uçağa binen bir vatandaşlarla röportaj
Uçak içerisinde Kovid-19 karşı alınan tedbirler
TSK uçağının Etimesgut Havalimanı'na inmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Etimesgut Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunması
Vuhan'da tahliye edilen Türk vatandaşlarının uçak içerisinde Türk Bayrağı açmaları
Uçaktan inen vatandaşların sağlık kontrolleri ve ateş ölçümleri yapılarak ambulanslara bindirilmeleri
AA muhabiri Ali Murat Alhas ve kameraman Mesut Tankulu'nun ambulans içerisindeki konuşmaları
Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesine getirilerek karantinaya alınmaları
Zekai Tahir Burak Hastanesi tabelası
Kameraman Mesut Tankulu'nun odasında karantina süreci ile ilgili bilgi vermesi
DİAMOND PRINCESS GEMİSİNİN KARANTİNAYA ALINMASI
Diomand Princess gemisinin Yokohoma Limanı'nda demirlemesi
Diamond Princess gemisinin genel ve yakın görüntüleri
Diamond Princess gemisi tabelası
Gemiden tahliyeler - Vuhan'dan 42 kişi tahliye edildi (1 Şubat)
Kovid-19 salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, 32 Türk vatandaşının yanı sıra 6 Azeri, 3 Gürcü ve 1 Arnavut yolcusuyla ülkeye döndü. İnişin ardından 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, ambulanslarla 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacakları Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.
Diamond Princess karantinaya alındı (04 Şubat)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisi karantinaya alındı.
- Kaynak: AA
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