Yılın Rengi Mercan İyimserliği Vurguluyor

Buka Tasarım Müdürü İç Mimar Duygu Yarkadaş, ev dekorasyonunda sıklıkla karşımıza çıkacak mercan renginin evlerde kullanımıyla ilgili önerilerde bulunarak, şunları söylüyor: "2019 yılının rengi, sıcak tonlarıyla ev dekorasyonuna rahatlıkla uyum sağlayan mercan. Bu rengi dilerseniz koltuk, kanepe ve sandalye gibi dekorasyon ürünlerinde kullanabilir; dilerseniz de perde, halı ya da duvar desenleri gibi dekorasyonun tamamlayıcılarında tercih edebilirsiniz. Enerjisi yüksek olan mercan rengi, sıcak etkisinin yanı sıra dekorasyona aynı zamanda sakinlik getiriyor. Ev aksesuarlarında da kullanabileceğiniz bu rengi, gri ve beyaz tonlarıyla dengeleyebilir; kahverengi, yeşil ve bej tonlarıyla da kombinleyerek dekorasyonunuzda uyumu artırabilirsiniz."