Yılın Son Afet Bilinci Eğitimi Emniyet Mensuplarına

Birçok kamu kurumunun yanı sıra, okullarda öğrencilere ülkemizin neden bir deprem ülkesi olduğu, deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında verilen eğitimlerde AFAD Erzurum , bu yıl 45.192 kişiye ulaşmayı başardı.Temel Afet Bilinci eğitimlerinin yanı sıra, temel ilk yardım, doğal afetler ve yangına müdahale gibi birçok konuda da eğitimlerini sürdüren AFAD Erzurum, 2018 yılının son eğitimini emniyet mensuplarına verdi.AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde verilen afet bilinci ve temel ilk yardım eğitimine Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerde görevli 120 polis memurları katıldı.Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde özellikle ilk yardım konularında yapılacak olan hareketler hem eğitime katılanlar hem de cansız mankenler üzerinde polis memurlarına uygulamalı olarak gösterildi.Erzurum'da okullarda verilen deprem eğitimlerinin yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşunda da AFAD Erzurum'a bağlı ekipler tarafından kurumların mevcut talepleri doğrultusunda çığ eğitimleri, dağcılık eğitimi, doğal afetler, temel afet bilinci, ilk yardım yangın ve KBRN gibi birçok konuda gerekli eğitimler verilerek tatbikatlar yapılıp, çalışanların yaşanacak olaylar karşısında doğru adım atabilmesi temel can ve mal kaybının en aza indirmesi konusuna yardımcı olunuyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karsli AFAD Erzurum'un bulunduğu konum itibarı ile bölgesinde önemli bir yere sahip olduğunu, üstlendiği görevlerde yaptığı başarılı çalışmalarla adından her zaman söz ettirdiğini söyledi. Karsli "her türlü zorlu görevin üstesinden gelen arkadaşlarımızın verdikleri eğitimlerde bu yıl ulaştıkları rakam küçümsenmemelidir. Arkadaşlarımız okullarımızda çocuklarımıza ve kamu kurumlarımızda çalışanlara verdikleri bir çok eğitimlerle de afetlerde ve karşılaşacakları birçok konuda eksikliklerini giderme yönünde tamamlayıcı unsur olmaya çalışıyorlar" dedi.Özverili çalışmalarından dolayı AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde görevli tüm çalışanları kutladığını belirten Karsli" 2018 yılındaki başarıların devamı dileğiyle, yeni yılın kazasız, belasız, afetsiz hayırlarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM