Yılın Son Ayında Eskişehir'in İhracatı da İthalatı da Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Aralık 2018 ayında Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Aralık 2018 ayında Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da azaldı.



TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen dış ticaret istatistiklerine göre; Eskişehir'de 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,1 azalarak 90 milyon 410 bin dolar, ithalat ise aynı dönemde yüzde 3 azalarak 70 milyon 727 bin dolar olarak gerçekleşti.



Ülke genelinde ise ihracat yüzde 0,2 arttı, ithalat ise yüzde 28,3 azaldı.



İhracat ithaları geçti



Eskişehir'in 2018 yılı toplam ihracatı 1 milyar 60 milyon 820 bin dolar, ithalatı ise 918 milyon 391 bin dolar oldu. - ESKİŞEHİR

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