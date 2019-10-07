Son Dakika Haberleri: Yılın son çeyreği için ihracat ve ithalat beklentileri geriledi
Son Dakika Ekonomi Yılın son çeyreği için ihracat ve ithalat beklentileri geriledi

Yılın son çeyreği için ihracat ve ithalat beklentileri geriledi

2 saat önce

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın son çeyreği için ihracat ve ithalat beklentileri geriledi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,6 puan azalarak 96,5 oldu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:21 
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