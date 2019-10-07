Yılın son çeyreği için ihracat ve ithalat beklentileri geriledi
2 saat önce
Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,6 puan azalarak 96,5 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:21
HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı Yıldız Parkı'nda korsan fotoğrafçı denetimi