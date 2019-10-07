Yılın son çeyreği için ihracat ve ithalat beklentileri geriledi

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,6 puan azalarak 96,5 oldu.