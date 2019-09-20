Son Dakika Haberleri: Yılın son Dragon Bot Festivali Maltepe'de
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Yılın son Dragon Bot Festivali Maltepe'de

2 saat önce

İBB Kurumlar Arası Dragon Bot Festivali, 21 ve 22 Eylül'de İBB Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Yılın son Dragon Bot Festivali Maltepe'de, System.String[]

Bu yıl ikincisi düzenlenecek İBB Kurumlar Arası Dragon Bot Festivali'ne ulusal ve uluslararası 53 firmanın 1500'e yakın çalışanı katılacak. Takımlar şampiyon olabilmek için 2 gün boyunca mücadele edecekler. Sporseverler festival kapsamında yapılacak yarışların tamamını ücretsiz izleyebilecekler.

İlki Haziran ayında yapılan festivalin ikincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve HSB Group iş birliğinde 21 ve 22 Eylül tarihlerinde İBB Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Türkiye Kano Federasyonu'nun onayı ile düzenlenecek olan etkinlik 20'şer kişiden oluşan 56 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Festival sporcuların aileleri ve yakınlarıyla birlikte binlerce kişiye ev sahipliği yapacak.

Takım çalışması ve beraberlik ruhunu aşılamak amacıyla düzenlenen organizasyonda bot yarışlarının yanı sıra sahne şovları, dans gösterileri ve DJ performansları da yer alacak. Katılımcıların eğlenceli bir hafta sonu geçirtecek festivalde dereceye girecek takımlar kupa ile ödüllendirilecek.

Festival turizmden enerjiye, bankacılıktan otomotive kadar özel sektörde faaliyet gösteren firmaların çalışanlarını bir araya getiriyor. İBB Kurumlar Arası Dragon Bot Festivali sporcuların koordinasyon ve birlikte hareket etme yetisini güçlendiriyor.

Denge, ekip ruhu ve odaklanma becerilerini geliştiren yarışlar, 250 metrelik parkurda kürek çeken sporculara davulcu ve dümencinin de eşlik etmesiyle yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
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