Yılın son faiz kararı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılın son faiz kararı bekleniyor - Son Dakika

Yılın son faiz kararı bekleniyor

6 saat önce

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 2019 yılının son faiz kararını yarın açıklayacak.

Yılın son faiz kararı bekleniyor, System.String[]

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 2019 yılının son faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda son üç toplantıda alınan 1000 baz puanlık indirime yeni bir ekleme yapılacağı bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) kararını yarın açıklayacak. Kurul, yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faizini Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında alınan toplam 1000 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.

"FAİZ TOPLANTISINDAN 150 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİM KARARI ÇIKMASI BEKLENİYOR"

Yılın son faiz kararı ise yarın açıklanacak. Piyasalarda beklenti yeni bir faiz indirimin gelmesi yönünde görülüyor. Piyasaların yarınki faiz toplantısından 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkmasını beklediğini söyleyen Hangikredi CEO'su Oray Durmazoğlu, olası bir indirimin kredi ve mevduat işlemlerine yansımalarını değerlendirdi. Durmazoğlu, "150 baz puanlık bir düşüş neticesinde zaten geriye çekilmiş olan faiz oranlarının bir nebze daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl faiz anlamında ciddi geri çekilmeler oldu. Yılın ilk aylarında yüzde 24'lerde bulunan faiz oranları, yarın açıklanacak karar ile yüzde 12'lere kadar inecek" dedi.

"BANKALAR OLASI BİR İNDİRİME GÖRE FİYATLAMALARI BELLİ BİR ÖLÇÜDE YAPTI"

Faizlerde başlayan indirim dalgasıyla aylık yüzde 2 seviyelerinde işleyen ihtiyaç kredilerinin, yüzde 1'in altına kadar indiğini anlatan Durmazoğlu, "Çok ciddi bir geriye çekilme var. Bankalar olası bir indirime göre fiyatlamaları belli bir ölçüde yaptı. Özel bankaların bir kısmı konut kredisinde yüzde 1'in üzerinde seyrediyor, bankaların yakın vadede konut kredisinde yüzde 1'in altında toplanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"KREDİ PAZARLARINDA HACİM BÜYÜMELERİ 2020'DE DE SÜRECEK"

2020 yılında konut kredilerinde kullanım oranının artacağını öngören Durmazoğlu, "Yılsonunda konut kredisi Pazar hacmi yüzde 5 seviyesinde büyüyecek. Gelecek yıl bu yüzde 15'e yakın bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Durmazoğlu, ihtiyaç kredilerinde ise 2020 yılı pazar büyümesinin yüzde 18 seviyelerine ulaşacağını belirterek, "Ekonominin genel gidişatında faiz indirimleri krediler tarafında tüketiciyi sevindiriyor. Özellikle KOBİ'lerde faiz düşüşleri nedeniyle finansman maliyetleri daha az oluyor. Bu da vatandaşa olumlu yansıyor. Diğer taraftan da ihtiyaçlarını yüksek faiz nedeniyle ertelemiş olan tüketicilerde ihtiyaçlarını karşılıyor." şeklinde görüş bildirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 25 Temmuz'da politika faizini 425 baz puan aşağı çekerek, yüzde 24'ten yüzde 19,75'e, 12 Eylül'de 325 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16.50'ye, son olarak ise 24 Ekim'de 250 baz puan indirerek yüzde 16.50'den yüzde 14'e çekmişti.

(Ali Canberk Özbuğutu - Adem Gürer/İHA)

Para Politikası Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak
Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

Son Dakika Haberleri
19:45 Muğla-yağmur, bodrum'da etkili oldu - Son Dakika
19:44 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Son Dakika
19:44 Köpeğe çarpan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı - Son Dakika
19:42 Türkiye ile Kuveyt arasında askeri iş birliğini geliştirme görüşmeleri - Son Dakika
19:40 Muğla bodrum'da fırtına - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın son faiz kararı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]