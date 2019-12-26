GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneş tutulmasını izleyenlerden detaylar Teleskopla gökyüzüne bakan insanlardan detaylar Güneş tutulmasından detaylar AÇE - Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Açe bölgesinde izlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güneş tutulmasını izleyenlerden detaylar
Teleskopla gökyüzüne bakan insanlardan detaylar
Güneş tutulmasından detaylar AÇE - Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Açe bölgesinde izlendi.
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27.12.2019 05:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti - Son Dakika