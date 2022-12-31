YILIN SON GÜNÜ ANTALYA'DA DENİZE GİRDİLER - Son Dakika
Üye Girişi

YILIN SON GÜNÜ ANTALYA'DA DENİZE GİRDİLER

31.12.2022 21:05

Turizm kenti Antalya'da yılın son günü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denize girip güneşlendi.

Turizm kenti Antalya'da yılın son günü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denize girip güneşlendi. Torosların zirvesindeki kar silüeti altında 19 derecede denize girenler bol bol fotoğraf çektirdi.
Antalya'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu turizm kentinde denizin tadını çıkardı. Yılın son günü denize girmenin ayrıcalığını yaşayan insanların arasında gurbetçiler ve turistler yer aldı. Kimileri Almanya'dan geldi, kimileri Rusya'dan gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Sahilde denize girip güneşlenenlerin yanı sıra piknik ve yürüyüş yapanlar da renkli görüntüler oluşturdu.Eşiyle birlikte Almanya'dan gelen gurbetçi Nurten Uçur, Almanya'daki akrabalarına cep telefonu aracılığıyla canlı yayın yaparak denize girdikleri ve güneşlendikleri anları aktardı. Almanya'da havanın ılık fakat yağmurlu olduğunu anlatan Atilla Uçar, "Buradaki havayı gördüklerinde çok şaşırdılar. Her yıl başı Antalya'da olmaya gayret gediyoruz. Hava çok güzel, deniz pırıl pırıl" dedi.
Eşinin sözlerine katıldığını belirten Nurten Uçar ise "Antalya çok güzel. Yılbaşını burada geçirmek için her yıl geliyoruz. Denizin ve havanın güzelliği muazzam" diye konuştu.
Çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Rus vatandaşı Marina Yana, " Güneş, deniz çok güzel. Hava sıcak. Güneşleniyorum ve tatilimin tadını çıkartıyorum" dedi.
Denize girenlerin yanı sıra piknik yapan tatilcilere çocukları da sahilde oyun oynayarak eşlik etti. Sörf yapan gençler de denizde görsel şölen oluşturdu. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Yılın son gününde dünyaca ünlü sahile akın ettiler Yılın son gününde dünyaca ünlü sahile akın ettiler Yılın son günü Antalya'da denize girdiler Yılın son günü Antalya'da denize girdiler

Konyaaltı Sahili, Almanya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YILIN SON GÜNÜ ANTALYA'DA DENİZE GİRDİLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Aydın'da bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
20:16 Milli Piyango'da 2. büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu netleşti! İşte kazananlar
19:12 İYİ Parti'den yeni yıl paylaşımı! Videolu mesajlarında ince bir gönderme var
19:04 2022'nin en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
18:54 Meksika'da feci kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 24 yaralı
18:41 Manisa'da 3 kez evlenen adam 3 eşini de katletti!
18:23 Kamu konutlarının 2023 yılı aylık kira bedelleri netleşti
18:19 İsrail, Filistinli bir aileye zorla kendi evini yıktırdı
18:01 Yeni yıla kısa süre kala adım atacak yer kalmadı! Kutlamaların merkezi yine Taksim
17:39 2023'ü yaşamaya başladılar! İşte yeni yıla giren ilk ülkeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 22:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: YILIN SON GÜNÜ ANTALYA'DA DENİZE GİRDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement