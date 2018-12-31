Son Dakika Haberleri: Yılın Son Gününde Çatıdan Düşüp Hayatını Kaybetti

Yılın Son Gününde Çatıdan Düşüp Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Yılın son gününde çatıdan düşüp hayatını kaybetti Çatı monte ederken bastığı yer çöktü, 10 metre yükseklikten yerde çakıldıBURSA - Bursa'da bir çatı ustası, bastığı alüminyum panelin çökmesi üzerine yere düşerek hayatını kaybetti.

Yılın son gününde çatıdan düşüp hayatını kaybetti
Çatı monte ederken bastığı yer çöktü, 10 metre yükseklikten yerde çakıldı

BURSA - Bursa'da bir çatı ustası, bastığı alüminyum panelin çökmesi üzerine yere düşerek hayatını kaybetti.
Olay Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın çatısının montajını yapan Cumali Y. (40), çatıya alüminyum panel yerleştirirken, daha önce monte ettikerinden birinin üstüne bastı. Cumali Y, bastığı panelin çökmesi üzerine 10 metre yükseklikten zemine çakıldı. Çevrede bulunanların müdahale ettiği çatı ustasının olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemenin ardından çatı ustasının cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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