Yılın son gününe başlarken piyasalar
1 saat önce
İşlem hacimlerinin düşük kaldığı geçtiğimiz hafta dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL yılın son gününe 5.28 seviyesinden başladı.
İşlem hacimlerinin düşük kaldığı geçtiğimiz hafta dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL yılın son gününe 5.28 seviyesinden başladı. Global piyasalarda ise Trump
'ın açıklamaları sonrası ticaret savaşına yönelik iyimserliğin güçlenmesiyle hisseler prim
yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:20
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