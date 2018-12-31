Son Dakika Haberleri: Yılın son gününe başlarken piyasalar

Yılın son gününe başlarken piyasalar

1 saat önce

İşlem hacimlerinin düşük kaldığı geçtiğimiz hafta dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL yılın son gününe 5.28 seviyesinden başladı.

Yılın son gününe başlarken piyasalar, System.String[]
İşlem hacimlerinin düşük kaldığı geçtiğimiz hafta dar bantta sakin bir seyir izleyen dolar/TL yılın son gününe 5.28 seviyesinden başladı. Global piyasalarda ise Trump'ın açıklamaları sonrası ticaret savaşına yönelik iyimserliğin güçlenmesiyle hisseler prim yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:20 

prim, Donald Trump, Ekonomi
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