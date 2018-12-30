Son Dakika Haberleri: Yılın Son Hafta Sonunda Uludağ'da Yoğunluk

Yılın Son Hafta Sonunda Uludağ'da Yoğunluk

40 dakika önce

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, yılın son hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı.

Yılın Son Hafta Sonunda Uludağ'da Yoğunluk, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, yılın son hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. Dağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, telesiyej kullanmak isteyen vatandaşlar en az yarım saat sıra beklemek zorunda kaldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşını fırsat bilen tatilcilere, hafta sonu günübirlikçiler de eklenince yoğunluk oluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu Milli Parklar girişinde ek gişe açıldı. Karayolları ekipleri, yol boyuncu kar temizleme çalışması yaparken, jandarma da zincir takmayan araç sürücülerini uyardı.

YÜZLERCE KİŞİLİK TELESİYEJ KUYRUĞU

Bazı vatandaşlar Sarıalan bölgesinde piknik yaparken, ziyaretçilerin büyük çoğunluğu kayak yapmayı tercih etti. Kayak yapmak ya da Uludağ'ın yüksek kesimlerini görmek için telesiyeje binmek isteyen yüzlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu. Ücretinin 30 lira olduğu telesiyeje gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çalışanlar aralıksız mesai yaptı.

Uludağ'da termometreler öğle saatlerinde eksi 8 dereceyi gösterirken, kar kalınlığı da 77 santimetre olarak ölçüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:36 Kaynak: DHA

Kar, Uludağ, Güncel
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