Yılın son haftasına başlarken piyasalar
2 saat önce
Dolar/TL kuru, Noel nedeniyle birçok piyasanın tatil olduğu haftanın ilk gününe 5.30 seviyesinin üstünde yatay hareketle başladı.
Dolar/TL kuru, Noel nedeniyle birçok piyasanın tatil olduğu haftanın ilk gününe 5.30 seviyesinin üstünde yatay hareketle başladı. Piyasalarda bugün, ABD
Hazine Bakanının banka yöneticileri ile görüşmesinin etkileri takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:03
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