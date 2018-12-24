Son Dakika Haberleri: Yılın son haftasına başlarken piyasalar

Yılın son haftasına başlarken piyasalar

2 saat önce

Dolar/TL kuru, Noel nedeniyle birçok piyasanın tatil olduğu haftanın ilk gününe 5.30 seviyesinin üstünde yatay hareketle başladı.

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Dolar/TL kuru, Noel nedeniyle birçok piyasanın tatil olduğu haftanın ilk gününe 5.30 seviyesinin üstünde yatay hareketle başladı. Piyasalarda bugün, ABD Hazine Bakanının banka yöneticileri ile görüşmesinin etkileri takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:03 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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