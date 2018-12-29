Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü
55 dakika önce
Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü.
Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü. BIST 100 haftayı yüzde 1,55'lik kayıpla kapatırken; doların satış fiyatı yüzde 0,55 ve euronun satış fiyatı da yüzde 0,23 geriledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:10
Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak
Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek