Son Dakika Haberleri: Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü

Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü

55 dakika önce

Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü.

Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü, System.String[]
Yılın son haftasında borsa ve döviz yatırımcısını üzdü. BIST 100 haftayı yüzde 1,55'lik kayıpla kapatırken; doların satış fiyatı yüzde 0,55 ve euronun satış fiyatı da yüzde 0,23 geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:10 

Ekonomi
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