Yılın son kısıtlaması başladı - Son Dakika

Yılın son kısıtlaması başladı

31.12.2020 22:03

Yılın son kısıtlaması başladı 2020 yılının son sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de başladı.

Yılın son kısıtlaması başladı

BALIKESİR - 2020 yılının son sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında uygulanan sokağa çıkma yasakları doğrultusunda 2020 yılının son sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de başladı. Uygulanan sokağa çıkma yasağında polis ekipleri şehrin birçok noktasında sıkı bir şekilde denetimlerine devam ediyor.

Yılın son kısıtlaması başladı
Yılın son kısıtlaması başladı
Yılın son kısıtlaması başladı
Yılın son kısıtlaması başladı
Yılın son kısıtlaması başladı
Yılın son kısıtlaması başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Balıkesir, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılın son kısıtlaması başladı - Son Dakika


Son Dakika

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