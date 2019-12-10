Yılın son kitap fuarı Eskişehir'de açıldı

TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odasının iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen, yılın son kitap fuarı açıldı.

Eskişehir Ticaret Odası'nın TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılış programına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk katıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, teknolojiye rağmen çalışmaların kaydının tutulması gerektiğini belirterek, 'Yaptığımız ve ortaya koyduğumuz çalışmaların kaybolmaması ve onların yeni nesillerle buluşması için teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tüm bunların kaydı gerekiyor. İşte bu kaydın en güzel şekli kitaplardır. O yüzden tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda, evlerimizde ve her yerde kitap okumaya teşvik ediyoruzö dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Türkiye'de yaklaşık 400 bin çeşit kitabın şu anda piyasada olduğunu, ilk kez yayımlanan kitap sayısının da 67 bine ulaştığını belirterek, 'Kitapların arkasına Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bandrolleri yapıştırıyoruz. Bu bandrol verilerine baktığımızda, bu yıl Türkiye'de 392 milyon kitap basılmış. Bunu Kasım ayı sonu rakamları ile veriyorum. Geçen yıla göre yüzde 1'lik artış oluyorö diye konuştu.

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer Eskişehir'de TÜYAP Fuar Merkezi olarak 362 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını, Kitap Fuarı'nın dahil edilmesiyle 500 binlere ulaşacaklarını söyledi.

Eskişehir'de 10-15 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek olan fuarda çok sayıda yazarında imza günü etkinliği yapılacak.