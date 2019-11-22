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Yılın starları ödüllerini alıyor

6 saat önce

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım'da sahiplerini buluyor.

Yılın starları ödüllerini alıyor, System.String[]

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım'da sahiplerini buluyor. Ekonomi ve iş dünyasının Oscar'ı niteliğindeki ödüller bu yıl 29 kategoride veriliyor. Ödül töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde yurtiçi ve yurtdışından katılımla yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek.


Ekonomi dünyasının Oscar'ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ekovitrin Medya Grubu'nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni'nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.


Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin'in 2001'de başlattığı 'Uluslararası Yılın Starları Ödülleri' bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride veriliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:49 Kaynak: İHA
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