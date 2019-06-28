'Yılın Tarihçisi' Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu
1 saat önce
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde 'Yılın Tarihçisi' ödülüne, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl değer görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde 'Yılın Tarihçisi' ödülüne, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
değer görüldü.
Bünyesinde birçok derneği barındıran ve sosyal kampanyalar düzenleyen TÜMBİFED'in, alanlarında uzman 25 profesörden oluşan Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu, önemli çalışmalarıyla insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirdi.
Türkiye'de Çin arşivlerinden yararlanarak Çince kaynak okuyan ilk profesör olduğu ve her yıl Moğolistan'da Eski Türk tarihi üzerine saha çalışmaları yaparak Türk Kültür tarihine büyük hizmetlerde bulunduğu için 'Yılın Tarihçisi' ödülü Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın oldu.
- İstanbul
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